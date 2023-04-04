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Ordu'da 'Üç Kız' heykeline yine zarar verildi

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#Ordu#Heykel#Saldırı
Orduda Üç Kız heykeline yine zarar verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 12:07

Ordu'da 'Tabya Başında Üç Kız Yan Yana' türküsünden esinlenilerek yapılan 'Üç Kız' heykelinden birinin daha ayağı gövdesinden ayrılıp zarar verildi.

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Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde belirlenen, seyir terası konumundaki açık alana 17 yıl önce, 'Tabya Başında Üç Kız Yan Yana' türküsünden esinlenerek yapılan 'Üç Kız' heykeli yerleştirildi. Üzerine yazılar yazılarak zarar verilen heykeller, 2013 yılında heykeltıraş Özgür Özmen tarafından bakıma alındı. Yeniden yerlerine konan heykellerden birinin başı 2016'da gövdesinden kırılıp zarar verildi. Tadilatı yapılan heykel, tekrar yerine yerleştirildi. Geçen yıl kasım ayında da heykellerden birinin ayağı gövdesinden ayrıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, heykelin ayağının tadilatı için çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken heykeller 4'üncü kez saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, heykellerden birinin daha ayağını gövdesinden ayırdı. Belediye, durumu polise bildirdi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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#Ordu#Heykel#Saldırı

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