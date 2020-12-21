Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 52 HT 207 plakalı kamyonet ile S.Y. idaresindeki 34 DCL 813 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle, kamyonet sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.N.İ. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu’daki hastanelere götürülürken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.