×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ordu'da tersanede gemi yangını: 3 saat sonra söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Ünye#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 12:58

Ordu’nun Ünye Limanı'nda demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi, makine dairesinde yangın çıktı. Geminin farklı noktalarına sıçrayan yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sonrası gemi kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Ünye Limanı'na demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi’nin bakım onarım çalışması sırasında makine dairesi bölümünde kaynak yapılırken yangın çıktı. Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geminin farklı noktalarına sıçrayan yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangın sonrası gemi kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Ünye#Gemi

BAKMADAN GEÇME!