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ORDU (AA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

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Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Ordu'nun Fatsa ilçesindeki tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, planlı çalışma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, rüşvet, tefecilik, görevi kötüye kullanma" suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İlçede belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, C.Y, K.Ç, H.Y, A.D. ve R.Y, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 zanlı adliyeye sevk edildi, 1 kişinin işlemleri sürüyor.

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