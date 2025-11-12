×
Gündem Haberleri

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu

#Ordu#Taş Ocağı#Göçük
Orduda taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 17:53

Ordu'da, taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan kamyon şoförü Ahmet Şahin’in (75) cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı. İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına başlandı.

Göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına bölgede yaşanabilecek yeni göçük riski dolayısıyla 6 Kasım'da ara verilmişti.

Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (23) cenazesi ise Korgan ilçesinde defnedilmişti.

KAMYON ŞOFÖRÜNÜN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ordu'da, taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan kamyon şoförü Ahmet Şahin’in (75) cansız bedenine ulaşıldı.

