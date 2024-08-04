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Ordu'da tartıştığı ağabeyini katletti

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#Ordu#Cinayet#Polis
Orduda tartıştığı ağabeyini katletti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 16:17

Ordu'nun Perşembe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Sinan Küçük'ü (56) tabanca ile vurarak öldüren Serhan Lütfü Küçük (54), aynı silahla yaşamına son verdi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Kaleyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Küçük ile kardeşi Serhan Lütfü Küçük arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Serhan Lütfü Küçük, ağabeyi Sinan Küçük'e tabancayla ateş etti. Serhan Lütfü Küçük, ardından aynı tabanca ile kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirledi. Cenazeler, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

Orduda tartıştığı ağabeyini katletti

Sinan Küçük

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#Ordu#Cinayet#Polis

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