Ordu'da sokak ortasında dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırdı

Haberin Devamı

Olay, Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet D. (61), caddede bir marketin önünde duran ve önceden husumetleri bulunan Fatih Tefir (37) ile karşılaştı. Bunun üzerine Mehmet D., yanında bulunan tabancası ile Tefir'e ateş açtı. Vücuduna yaklaşık 10 kurşun isabet eden Tefir, kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tefir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER BÖLGEDE 10 ADET BOŞ KOVAN BULDU

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları araştırma sonucunda bölgede 10 adet boş kovanın bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından kimliği belirlenen ve bölgeden kaçan şahsın geldiği üç tekerlekli elektrikli aracıyla bölgeden uzaklaştığı ve aracının Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ekipler tarafından bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaçan saldırganın yakalanması için emniyet güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.