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Ali YAZAN/AKKUŞ, (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Ordu'da şiddetli rüzgar, fındık bahçelerini vurdu

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Ordu'da şiddetli rüzgar, fındık bahçelerini vurdu
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ORDU’nun Akkuş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar fındık bahçelerine zarar verdi.

Akkuş'a bağlı Haliluşağı ve Musullar mahallelerinde dün gece etkili olan şiddetli rüzgar fındık bahçelerinde hasara yol açtı. Şiddetli rüzgarda fındık dalları kırıldı, fçotanaklar da yerlere döküldü. Mart ayında soğuk hava ve karla mücadele eden fındık üreticileri, şimdi de rüzgardan zarar gören bahçeleri için endişe yaşadıklarını belirtti.

Fındık bahçesi zarar gören Onur Yılmaz, “Fındık ağaçlarının dalları koptu, bahçenin zemini fındık yapraklarıyla doldu. Mart ayında don afetiyle uğraştık, ‘artık havalar ısındı rahat ettik’ dedik ancak şimdi de rüzgar bahçelere zarar verdi. Ürününü sigortalatmayan fındık üreticisi, artık zarar nereden gelecek diye kara kara düşünmeye başladı” dedi.

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