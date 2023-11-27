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Ordu’da şiddetli fırtına çatıyı uçurdu! 'Deprem oluyor sandık'

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#Ordu#Fırtına#Çatı Uçması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 12:57

Ordu’da dün etkili olan fırtına nedeniyle şehrin bazı noktalarında hasarlar meydana geldi. Evinin 1 yıl önce yaptırdığı çatısı uçan Sevda Gülderen, fırtına esnasında ‘deprem oluyor’ korkusu ile kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.

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İl genelinde dün gün boyunca etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Altınordu, Fatsa, Ünye, Kumru, Gülyalı, Kabadüz ilçelerinde bazı ev ve binaların çatısında hasar meydana geldi. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü bazı noktalarda kopan ağaç dalları araçlara zarar verdi, evlerin çatıları uçtu.

"35 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM, DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Altınordu Boztepe Mahallesi’nde evinin 1 yıl önce yaptırdığı çatısı uçan Sevda Gülderen, “Ben evin içerisinde oturduğum esnada deprem oluyor sandık ve dışarıya çıktım. O esnada fırtına olduğunu gördüm ve evin içerisine girerken baktım ki çatı uçuyor. Fırtına çatımızı yıktı. Çok şiddetli bir rüzgar vardı. Bu esnada elektrik direği de yıkıldı, çatıyı da bir sene önce yaptırmıştık. Biz 35 senedir buradayız, böyle bir şey görmedik” diye konuştu.

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"FIRTINA BİZİ ÇOK KORKUTTU"

Boztepe Mahalle sakinlerinden Emine Kızıldeniz de fırtına nedeniyle sera ve bahçelerinde hasarlar olduğunu belirterek, “Çok aşırı bir fırtına vardı, dışarıya çıkamadık. Hasar az da olsa bizde de var. Fırtına bizim çatımızı da kaldırmaya çabaladı. Ben bu kadar şiddetli bir fırtına şimdiye kadar görmedim” ifadelerine yer verdi.

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#Ordu#Fırtına#Çatı Uçması

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