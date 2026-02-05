×
Ordu’da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 15:22

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kösebucağı Mahallesi Fatsa-Korgan yolunda Adem Çamurlu idaresindeki 41 AAC 148 plakalı otomobil, saat 08.00 sıralarında, seyir halindeyken alev alıp yanmaya başladı. Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden Çamurlu, otomobili yol kenarında durdurup, araçtan indi.

Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

