Ordu'da Şenay komutanın başlattığı proje, kadına şiddeti bitirdi

Ordu'nun Mesudiye İlçesinde kadına şiddet olayları yaşanması üzerine kaymakamlık tarafından 2013 yılında, 'Kadına Karşı Şiddet ve Çocuk İstismarcılığının Önlenmesi' projesi başlatıldı. Projenin koordinatörlüğüne ise Çavdar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar getirildi.



İlçede evleri kapı kapı dolaşarak, kadına şiddet ve çocuk istismarcılığını bitirmek için çalışma yürüten Türkiye'nin ilk kadın jandarma karakol komutanı Şenay Haydar, kadın ve erkeklerle görüştü. Proje ile ilçede sosyal etkinlik ve faaliyetler düzenlendi, camilerde vaazlar verilerek kadın ve erkekler bilgilendirildi, okullardaki kız ve erkek çocuklarda eğitildi. İlçede husumetli olan kişiler arasında diyalog ortamı oluşturulup barışçıl çözümlerde üretildi.



Fahri hemşehrilik beratı da verilen, görev süresinin ardından 2015 yılında başka bir ile tayin olan Şenay komutanın ayrıldığı ilçede, geçen 5 yılda kadına şiddete dair tek bir olay dahi yaşanmadı. Küskünlüklerin de kalktığı ilçede kadın ve erkekler mutlu bir yaşam sürüyor.





PROJE TEMALI FİLM ÖDÜL ALDI



Yönetmen Elif Ovar, 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Projesi' kapsamında Türkiye’nin ilk kadın karakol komutanı Şenay Haydar’ı konu alan 'Umudun Işığı' filmini çekti. Sinema filmi, İtalya'da, 2014 yılında 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Savunma Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görüldü. Şenay komutanın yürüttüğü proje, Ordu Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Sosyal Politikalar uzmanları, Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ve Milli Eğitim tarafından da sürdürüldü.



'İLÇEMİZDE ŞİDDET YOK'



Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Şenay komutanın projesinde büyük başarı elde edildiğini, projenin Türkiye'ye de örnek olduğunu belirterek, kendisine 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verildiğini söyledi. İlçede şiddet olayının da sona erdiğini vurgulayan Başkan Gül, "Artık Mesudiye ilçemizde kadına şiddet yok. Belediye, Sivil Toplum örgütleri ve muhtarlıklarımız bu konuda çeşitli etkinlikler çalışmalar yapıyor. Halen bu çalışmalar devam ediyor. İlçemizde kadına karşı şiddet olayı artık bitti, bizde elimizden geldiğince bu projeyi halen yaymaya devam ediyoruz" dedi.



'KENDİSİ GİTTİ ANCAK PROJESİ DEVAM EDİYOR'



Yeveli Mahalle Muhtarı Soner Genç de projenin devam etmesi için gereken çabayı gösterdiklerini belirterek "Şenay komutanımıza selam gönderiyorum. Burada görev yaparken mahalleleri dolaşarak şiddetin önlenmesi için çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda bizlerde ona yardımcı olduk, destek verdik. Kendisi gitti ama projesi halen devam ediyor, muhtarlar olarak bizlerde elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Herhangi bir olumsuzluk olduğunda da şiddete dönüşmemesi için aileleri barıştırıyoruz. Bir şikayetleri olduğunda da bize bildiriyorlar, böylece sorunu tatlılıkla çözüyoruz. Son yıllarda böyle olaylar hiç yaşanmadı. Önceden böyle az da olsa oluyordu ama şu anda böyle durum yok" dedi.



'YERİNE GELENLER DE ŞENAY KOMUTANIN İZİNDEN GİDİYOR'



Arpaalan Mahallesi Muhtarı Alper Bektaş ise, "Şenay komutanımızın ilçemizde başlattığı çalışmalar bizim mahallemizde de uygulanmıştı. İlçemizde, mahallelerimizde bu çalışmalardan sonra herhangi kadına şiddet olayı yaşanmadı. Tartışma yaşanınca aile arasında çözüm üretilmeye çalışılıyor ve bize de bildiriliyor. Şu an için böyle bir sorunumuz yok çok şükür" diye konuştu.



Balıklı Mahalle Muhtarı Hüsnü Şahin, Şenay komutana başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "O günden beri büyük ilerleme oldu, şiddet yaşanmıyor" dedi.



Çavdar Mahalle Muhtarı Salim Ulusoy da "Mesudiye genelinde bütün insanlar birbirine saygılı. Komutanımız burada yok ama çalışmalarını muhtarlık olarak bizler yürütüyoruz. Yerine gelen komutanlarda onun izinde gidiyorlar, projeyi sürdürüyorlar" diye konuştu.



'HERKES MUTLU GEÇİNMENİN YOLUNA BAKSIN'



Mesudiye’de yaşayan evli 3 çocuk annesi Nazibe Yılmaz (68) ise, Şenay komutana teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Eşimle yıllardan beri Mesudiye'de yaşıyoruz. Hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz, eşimle gayet mutluyuz. Herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür. Eşimden 50 senedir hiçbir şiddet görmedim. Gençlere tavsiyem, sabır. Şimdikiler sabretmiyor. Sinirlenirsek bir şey yapmıyoruz, şimdiki nesil gibi bırakıp gitmek yok. 3 çocuk büyüttüm. Ailemizle hiç şiddet olmadı, mahallemizde de yok. Herkes mutlu geçinmenin yoluna baksın."