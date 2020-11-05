Ordu’da sahte içki üretilen mandıraya operasyon

Mesudiye ilçesinin Gölbaşı Mahallesi'nde H.S.'ye ait mandırada sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu mandıra ve satış yapılan bazı adresleri takibe aldı. Takibin ardından ekipler, mandıra ve 2 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi. Mandıradaki aramada, 6 litre alkol ve anason kokulu olduğu değerlendirilen sıvı, 2 boş bidon, 6 cam şişe, 7 pet şişe, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişek ve mermiler ele geçirildi. Mandıra sahibi H.S. ile E.S. ve K.A. gözaltına alındı.