Ordu'da sahilde insansız deniz aracı bulundu

Ordu Valiliği’nden İDA hakkında yayınlanan açıklamada, “Ünye İlçemizin Yüceler Mahallesi'nde 20.03.2026 Cuma günü saat 16.00 sıralarında kıyıya vuran insansız deniz aracı; 21.03.2026 Cumartesi günü (bugün) saat 14.00 sıralarında İstanbul Sualtı Savunma (S.A.S) Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucunda cihazın aktif olduğu ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildiğinden, sahile yaklaşık 4 km uzaklıkta kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.