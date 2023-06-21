Ordu’da sağanak; evleri su bastı

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Ordu genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak ile cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Bülbül Deresi, taşma noktasına gelirken, çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine itfaiye ve belediye ekipleri dere kenarlarında tedbir aldı. Uzunisa Mahallesi Alantepe mevkinde ise mahalle yolu göle dönerken, yol trafiğe kapatıldı. Öte yandan mahalledeki fındık bahçelerinde su birikintileri oluştuğu gözlendi.

PERŞEMBE’DE EVLERİ SU BASTI

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde bulunan 3 bloklu bir sitenin giriş katındaki evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, vidanjör ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla evin çevresinde kanal açarak suyun yönünü değiştirdi. Ardından vidanjör ve pompalarla evlerin içerisindeki su tahliye edildi. Su baskınları nedeniyle evlerde zarar meydana geldi.

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‘BÜYÜK BİR AFET’

Efirli Mahalle Muhtarı Erol Kütük, su baskınının bir anda geldiğini belirterek, “Burada sitemizin zemin katlarının tamamı su altında kaldı. Bu olaya duyarsız kalmaksızın hemen Perşembe Belediye Başkanımı aradım. O belirli yerleri aradı. Ekipler buraya yönlendirildi. Biz de burada komşularımızın yaralarına bir şekilde ilaç olmaya çalıştık. Yani büyük bir afet. Bir anda geldi. İnsanlar mağdur oldu. Yarım metre bir su baskınıyla eşyaları tamamıyla imha oldu diyebiliriz. Site görevlimiz burada ailesiyle yaşıyordu. Onları da komşular misafir ettiler” dedi.

‘ÇOK YAĞMURDA BİZ BUNU HER SEFERİNDE YAŞIYORUZ’

Sitenin yöneticisi Telat Havva, “2 saat içerisinde şiddetli bir yağmurdan dolayı zemin katımızı su bastı. Burası deniz seviyesi ile eşit olduğundan dolayı çok yağmurda biz bunu her seferinde yaşıyoruz. Yetkililere söylememize rağmen, içerde dilekçelerimizin olmasına rağmen bir türlü yanıt alamıyoruz. Bunun için yetkililerden yardım istiyoruz. Muhtarımın yardımı ile beraber buraya anında böyle vidanjör ve itfaiye getirdi. Kepçe getirdi, suyun yönünü değiştirdik ve sonuç itibariyle bütün zemin katlarda aynı durum söz konusu” diye konuştu.

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‘KAPIYA ÇIKTIĞIMDA EVE SU GELMEYE BAŞLADI’

Evini su basan ve sitenin görevlisi olan Yaşar Taş ise, “Evin içerisindeydim. Yatıyordum. Evleri su bastığı için beni aradılar. Kapıya çıktığımda eve su gelmeye başladı. Saat 23.00’ten sonra tuvaletlerden, kapılardan sular geldi” dedi.

DEPREMZEDE AİLENİN EVİ DE SU ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 ilden biri olan Hatay'daki evleri ağır hasar alan Abdullah Saraç, çocuğunun eğitimine devam etmesi için eşi ile birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın giriş katına yerleşti. İl genelinde dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan yağışın ardından mahalledeki dere taştı. Dereden bahçeye akan su, Saraç’ın, eşi ve 1 çocuğuyla birlikte yaşadığı evin içerisine doldu. Yarım metreyi aşan suyun içerisinden can havliyle dışarı çıkan depremzede ailenin yardımına komşuları koştu. Evin içerisindeki suyu kovalarla dışarı atmaya çalışan komşuları, evlerini de depremzede aileye açtı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fatsa Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, pompalarla evin içerisine ve çevresine dolan suyu tahliye etmeye başladı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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‘KENDİMİZİ ZOR KURTARIP DIŞARI ÇIKARTTIK’

Yaklaşık 5 ayda 2'nci kez afetle karşılaşan depremzede Abdullah Saraç, kendilerini zor kurtardıklarını belirterek, “Yaklaşık 4 ay önce Hatay’daki depremin ardından buraya yerleştik. Depremde aile yakınlarımızdan 40 kişiyi kaybettik. Evimiz yıkılmadı ama oturulacak gibi değil. Sağ olsun buranın insanları bize gereken yardımları yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. Ama şu anda çok zor durumdayız. Sabah namazına kalktıktan sonra evin içerisine su geldiğini gördüm. Eşimi ve çocuğumu uyandırdım. Kendimizi zor kurtarıp dışarı çıkarttık. Belediyeden ekipler geldi ve tahliye çalışması başlattı. Yaşım 70’e yakın. Hastalıklarım nedeniyle ayakta duramıyorum. Şu anda bizim için en önemli şey kalacak yere ihtiyacımız var. Bu insanlar bize ev açmıştı, artık kalacak yerimiz yok. Ben yetkililerden ailem ve kendim için kalacak bir yer istiyorum” diye konuştu. (DHA)