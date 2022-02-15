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Ordu'da otomobille kamyon çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

#Ordu#Trafik#Kaza
Orduda otomobille kamyon çarpıştı 2 ölü, 2 yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde otomobille kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Yalıköy Pelitdibi mevkisinde meydana geldi. İsmail Tekkol yönetimindeki 34 HJ 7041 plakalı otomobil, Soner Gürel yönetimindeki 52 KM 477 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Tekkol (76) ile yanındaki Cemal Altıparmak (46), Pembe Tekkol (67) ve Ayşe Altıparmak (43) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Orduda otomobille kamyon çarpıştı 2 ölü, 2 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Tekkol ile Cemal Altıparmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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