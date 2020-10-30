Ordu'da orman yangını

Aybastı'nın Sarıyar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı ve alevleri görenler, durumu yetkililere bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, ilk belirlemelere göre 1,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.