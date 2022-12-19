Ordu'da motosikletteki öğretmenin can verdiği kaza kamerada

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Kaza, geçen cuma günü akşam saatlerinde Fatsa-Kumru kara yolunda meydana geldi. Vedat Beşikçi idaresindeki motosiklet, karşı istikametten gelen 52 ACA 611 plakalı Bayram G. kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Beşikçi ile motosikletin arkasında oturan Serkan Uysal, çarpmanın etkisiyle savrularak, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri bacağı kopan Serkan Uysal ile ağır yaralanan Vedat Beşikçi’yi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü Beşikçi, buradaki tedavisinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Korgan ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Müdür Başyardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen öğretmen Beşikçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olan Serkan Uysal’ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün sola manevra yapan kamyonun yanından dönmeye çalıştığı, bu sırada otomobille kafa kafaya çarpıştığı görüldü.