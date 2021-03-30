AA
Son Güncelleme:
Ordu'da mobilya atölyesinde korkutan yangın
Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir mobilya atölyesinde yangın çıtı. Atölyenin yanındaki eğlence mekanı ve düğün salonuna da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir mobilya atölyesinde yangın çıtı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede yan taraftaki bir eğlence mekanı ile düğün salonuna da sıçradı.
Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara