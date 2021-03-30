Ordu'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir mobilya atölyesinde yangın çıtı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede yan taraftaki bir eğlence mekanı ile düğün salonuna da sıçradı.

Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara