Metrelerce kuyruk oluştu: Camiden çıkanlar sıraya girdi | Nesillerdir aktarılan Kurban Bayramı geleneği: Köy meydanında yüzlerce kişi zincir oluşturdu

Çanakkale’nin Yenice ilçesi Akçakoyun köyünde, köklü bir Anadolu geleneği bu bayramda da renkli görüntülere sahne oldu. Kurban Bayramı’nın manevi iklimini yaşamak ve asırlık bir ritüeli geleceğe taşımak isteyen Akçakoyun sakinleri, bayram namazı için köy camisinde buluştu.

Namazın eda edilmesinin ardından cami içindeki manevi coşku, köy meydanına taşındı. Yüzyıllardır her bayramda hiç aksatılmadan gerçekleştirilen ve bölgede "Bayram Halkası" olarak adlandırılan geleneksel adet için yüzlerce kişi meydanda bir araya geldi.

Geleneksel bayramlaşma merasiminde ilk olarak köyün yaşça büyük koca çınarları meydandaki yerlerini aldı. Köy büyüklerinin sıralanmasının ardından, küçükten büyüğe yüzlerce vatandaş sıraya girerek büyük bir insan zinciri oluşturdu. Sırayla birbirinin bayramını tebrik eden köylüler, küslüklerin dargınlıkların geride kaldığı bayram gününde tam bir kenetlenme örneği sergiledi.

Oluşan uzun kuyrukta gençlerin yaşlıların ellerini öptüğü, akranların kucaklaştığı anlar adeta duygu seli yaşattı. Akçakoyn Köyü Muhtarı Kamil Arıkan ise bu geleneğin yüzyıllardır gerçekleştirildiğini ve gelecek nesillere aktarılacağını ifade etti.

Köy meydanındaki yoğun katılımla gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren tarihi bayramlaşma geleneği sayesinde, aynı köyde yaşayıp da iş güç sebebiyle görüşemeyen tüm vatandaşlar bir araya gelmiş oldu. Gurbetten bayram tatili için köylerine dönen vatandaşların da katılımıyla coşkusu ikiye katlanan "Bayram Halkası" merasimi, toplumsal dayanışma ve birlik duygularını bir kez daha pekiştirdi. Akçakoyun sakinleri, atalarından miras kalan bu güzel kültürü çocuklarına aktararak ömür boyu yaşatacaklarını ifade etti. Meydandaki toplu bayramlaşma, ikramların sunulması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

ORDU'DA CAMİ ÇIKIŞI BAYRAMLAŞMAK İSTEYENLER METRELERCE KUYRUK OLUŞTURDU

Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde bayram namazını kılan vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı. Vatandaşlar bayramlaşmak için metrelerce kuyruk oluşturdu.