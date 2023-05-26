Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ordu'da Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Secim2023#TBMM
Orduda Memleket Partisinden 150 kişi istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 13:36

MEMLEKET Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, kendisi ile birlikte 150 kişinin partiden istifa ettiği belirterek, "Tamamen memleket sevdasıyla yola çıkmıştık. Bizim bu düşüncelerimizi boşa çıkardıkları için hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'nde basın açıklaması yaptı. Akdere, 2,5 yıl önce 'Memleket Hareketi' ile çıktıkları yolculukta Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 2 gün kala adaylıktan çekilen Genel Başkan Muharrem İnce'nin kendilerini ortada bıraktığını belirtti. Kendisi ile birlikte 11 ilçede görevli 150 kişinin istifa ettiğini söyleyen Akdere, "Başta Genel Başkan Sayın Muharrem İnce olmak üzere, parti meclisi ve MYK üyelerinden görevde olan arkadaşlarımdan hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum. Genç arkadaşlarımın adına da hakkımı helal etmiyorum. Çünkü hiç kimseden menfaat beklentisi olarak siyaset yapmadık. Tamamen memleket sevdasıyla yola çıkmıştık. Bizim bu düşüncelerimizi boşa çıkardıkları için hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum" dedi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Secim2023#TBMM

BAKMADAN GEÇME!

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık