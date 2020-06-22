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Mustafa KIRLAK / ORDU (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 17:24,Son Güncelleme:

Ordu'da maske takmak zorunlu oldu

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Ordu'da maske takmak zorunlu oldu
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Ordu'da bu geceden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kent genelinde bu gece saat 24.00'ten itibaren maske kullanmak zorunlu oldu.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 22.06.2020 tarih ve 85 Sayılı Kararı ile ilimiz genelinde 22.06.2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren, vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği belirtildi.

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