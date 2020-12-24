MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrdu’da kumar oynanan barakadan cephanelik çıktı, 16 kişiye 50 bin 400 TL ceza kesildi
GeriGündem Ordu’da kumar oynanan barakadan cephanelik çıktı, 16 kişiye 50 bin 400 TL ceza kesildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ORDU (İHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Ordu’da kumar oynanan barakadan cephanelik çıktı, 16 kişiye 50 bin 400 TL ceza kesildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ordu’da kumar oynanan barakadan cephanelik çıktı, 16 kişiye 50 bin 400 TL ceza kesildi
Abone Olgoogle-news

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir barakada kumar oynayan 16 kişi hakkında 50 bin 400 lira ceza kesildi, yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar, suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Karapınar Mahallesi’nde bulunan baraka içerisinde kumar oynadıkları tespit edilen 16 kişi yakalandı. Ekipler tarafından, baraka ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet markası ve modeli belli olmayan eski paslanmış tabanca, I adet tüfek, 1 adet özellikleri belli olmayan 3 namlulu eski bir tabanca, 8 adet yapım fişek, 1 adet muşta, 4 adet bıçak 2 adet hançer, 1 adet özel yapım balta, 10 buçuk gram esrar maddesi, 1 adet oyun takımı, deste kumar kağıdı ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 15 şahıs hakkında toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle