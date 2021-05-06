MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrdu'da korkunç trafik kazası
GeriGündem Ordu'da korkunç trafik kazası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Ordu'da korkunç trafik kazası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ordu'da korkunç trafik kazası

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ali Yüksel (37) hayatını kaybetti.

Ünye Çevre Yolu'nun Sahilköy Mahallesi mevkisinde, Ali Yüksel (37) yönetimindeki 61 HJ 095 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Fazlı Eyigün'e ait 55 AY 745 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Orduda korkunç trafik kazası

Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Yüksel'in cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi