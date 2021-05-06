Ordu'da korkunç trafik kazası
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ali Yüksel (37) hayatını kaybetti.
Ünye Çevre Yolu'nun Sahilköy Mahallesi mevkisinde, Ali Yüksel (37) yönetimindeki 61 HJ 095 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Fazlı Eyigün'e ait 55 AY 745 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan Yüksel'in cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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