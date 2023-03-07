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Ordu'da korkunç olay! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

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#Ordu#Cinayet#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 12:40

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Muhammer Gültaş (47), boşanma aşamasında olduğu 4 çocuk annesi eşi Yeliz Gültaş'ı (32) 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Motosikletiyle olay yerinden kaçan Muhammer Gültaş'ı yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Muhammer Gültaş ile boşanma aşamasında eşi Yeliz Gültaş arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi Gültaş'ı vücudunun 10 yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, Yeliz Gültaş'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Gültaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Orduda korkunç olay Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

KOMŞULAR 'İMDAT' ÇIĞLIĞINI DUYDU 

Mahallede oturan Günay Keskin, "Balkonda oturuyordum; sabah kız çıkıp, 'İmdat' diyerek bağırdı. O sırada adam da evden çıktı, 'Sizden bıktım' dedi ve motosikletine binerek gitti. Çocuklar da içeri girip, 'Annemiz ölmüş' dedi" diye konuştu.

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Orduda korkunç olay Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Güvenlik güçleri, motosikletiyle kaçan Muhammer Gültaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Orduda korkunç olay Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Orduda korkunç olay Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Orduda korkunç olay Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

 

 

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#Ordu#Cinayet#Kadın Cinayeti

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