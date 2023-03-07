Ordu'da korkunç olay! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

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Olay, sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Muhammer Gültaş ile boşanma aşamasında eşi Yeliz Gültaş arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi Gültaş'ı vücudunun 10 yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, Yeliz Gültaş'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Gültaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KOMŞULAR 'İMDAT' ÇIĞLIĞINI DUYDU

Mahallede oturan Günay Keskin, "Balkonda oturuyordum; sabah kız çıkıp, 'İmdat' diyerek bağırdı. O sırada adam da evden çıktı, 'Sizden bıktım' dedi ve motosikletine binerek gitti. Çocuklar da içeri girip, 'Annemiz ölmüş' dedi" diye konuştu.

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Güvenlik güçleri, motosikletiyle kaçan Muhammer Gültaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.