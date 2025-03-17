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Ordu'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Ordu#Fatsa#Trafik Kazası
Orduda korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 10:00

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yabancı plakalı cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Fevzi K. idaresindeki FB 312 CL yabancı plakalı cip ile Dursun Kulaksız yönetimindeki 52 ES 431 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada Dursun Kulaksız ve arkasındaki Muammer Aydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun Kulaksız ve Muammer Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Ordu#Fatsa#Trafik Kazası

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