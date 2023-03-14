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Ordu'da kaza; motokurye öldü, çarptığı yaya yaralı

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#Ordu#Motokurye#Trafik
Orduda kaza; motokurye öldü, çarptığı yaya yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 16:04

ORDU’da motokurye Özgür Demirer (35), Cemal Şimşek'e (63) ve ağaca çarptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Şimşek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Şirkete bağlı motokurye olan Özgür Demirer, servis dönüşü, yolun karşısına geçmek isteyen Cemal Şimşek’e ardından savrularak ağaca çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgür Demirer, kurtarılamadı.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Cemal Şimşek’in ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Ordu#Motokurye#Trafik

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