Ordu'da kaza; motokurye öldü, çarptığı yaya yaralı

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Kaza, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Şirkete bağlı motokurye olan Özgür Demirer, servis dönüşü, yolun karşısına geçmek isteyen Cemal Şimşek’e ardından savrularak ağaca çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgür Demirer, kurtarılamadı.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Cemal Şimşek’in ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.