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Ordu'da kayıp olarak aranan 2 kişi, uçuruma yuvarlanan kamyonette ölü bulundu

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#Ordu#Kayıp#Trafik Kazası
Orduda kayıp olarak aranan 2 kişi, uçuruma yuvarlanan kamyonette ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 11:24

Ordu'nun Karabüz ilçesinde kayıp olarak aranan Cevat Günkaya (76) ile Dursun Ali Çelebi'nin (79), uçuruma yuvarlanan kamyonetin içerisinde cansız bedenleri bulundu.

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Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi Susuz Obası'nda araçlarıyla gezmek için giden Cevat Günkaya ile Dursun Ali Çelebi'den haber alamayan yakınları, gece saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı bölgede yapılan arama çalışmalarında; Çambaşı Yaylası Kaleboynu'nda 52 FF 572 plakalı kamyonet, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanmış halde bulundu.

Orduda kayıp olarak aranan 2 kişi, uçuruma yuvarlanan kamyonette ölü bulundu

Kamyonetin olduğu bölgeye inen ekipler, araç içerisinde bulunan sürücü Cevat Günkaya ile Dursun Ali Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirledi. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Orduda kayıp olarak aranan 2 kişi, uçuruma yuvarlanan kamyonette ölü bulundu

 

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#Ordu#Kayıp#Trafik Kazası

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