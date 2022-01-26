Ordu’da kar kalınlığı insan boyunu geçti! Sosyal medyada ilgi gören fotoğraf...

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Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu’da da etkisini sürdürüyor. İl genelinde ortalama kar kalığı 79 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. 464 araç ve iş makinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 140 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. 15 mahallede elektrik arızasının meydana geldiği kentte, 10 mahalleyle de iletişim kesildi. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

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BİR VATANDAŞ KARDA BOY VERDİ

Ordu’yu etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimlerde de şiddetini artırdı. Akkuş ilçesine bağlı Kertil bölgesinde kar kalınlığı insan boyunu geçti. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede karın içerisine giren bir kişi, boy verdi.

Kafasının üstüne kadar kara gömülen ve sadece elleri gözüken vatandaş, o anı gösterir fotoğraf karesini sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcısı şaşkınlıklarını ifade ederken, kimileri ise fotoğrafı paylaştı.

KAPALI PAZAR ALANI, KAPALI OTOPARKA DÖNÜŞTÜ

Öte yandan Ordu’nun Kumru ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle pazarcılar tezgahlarını açamazken, kapalı pazar alanı ise park edilen araçlarla doldu.

Kumru ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İlçede, çarşamba günleri pazarcıların tezgah açtığı kapalı pazar alanı ise boş kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle esnaflar tezgahlarını kuramazken, yüksek kesimli mahallelerden gelen ve ilçenin şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar araçlarını kar yağışından korumak için kapalı pazar alanına çekti.

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Bazı vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında, "Kapalı pazar yeri, kapalı araç otoparkına döndü" açıklamasında bulundu.