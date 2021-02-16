Ordu’da kar etkisi; mahalle yolları kapandı, eğitme ara verildi

Kentte dün şiddetini arttıran sağanak yağmur, gece saatlerine yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ve polis ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı. Karayolunda oluşturulan polis uygulama noktalarında araçlar durdurularak zincir kontrolü yapıldı. Bazı ilçelerde 45 santimetreyi bulan ve il geneli ortalaması 20 santime ulaşan kar yağışı nedeniyle ulaşım, elektrik ve eğitim hizmetlerinde aksamalar yaşandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME 2 GÜN ARA

Ordu Valiliği'nde yapılan açıklamada, aksaklıkların giderilmesi için 479 iş makinesi ve 550 personelle çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi. Pazartesi günü itibariyle kırsal kesimlerde başlayan yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, “Bazı ilçelerimizde 45 santimetreyi bulan ve ortalaması 20 santimetre civarındaki kar yağışı nedeniyle il genelindeki 772 mahalle yolunun 262’si ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan 262 mahalle yolunun 223’ü bugün saat 10.00 itibariyle ulaşıma açılmıştır. 39 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 479 iş makinesi ve 550 personelle sürdürülmektedir. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafo ve iletim hatlarında meydana gelen arızlar nedeniyle 142 mahallemizde enerji kesintisi yaşanmıştır. Meydana gelen elektrik arızları, YEDAŞ ekiplerince giderilmeye çalışılmaktadır. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan tüm okullarımızda; 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir” denildi.