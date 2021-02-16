Ordu’da kar etkili oldu; araçlar kaza yaptı

Kentte gece şiddetini arttıran sağanak yağmur, gece saatlerine kar yağışına dönüştü. Etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ve polis ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı. Karayolunda oluşturulan polis uygulama noktalarında araçlar durdurularak zincir kontrolü yapıldı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise araçlarına zincir takarak ilerledi. Kar lastikleri olan bazı sürücüler yola devam ederken, bazı araçlar ise çevre yolunda kayarak yoldan çıktı. Yolda kalan araçların yanı sıra yoldan çıkan yabancı plakalı TIR sürücüsünün yardımına da trafik ekipleri koştu. Etkili karla birlikte bazı araçlar da kontrolden çıkarak, maddi hasarlı kazaya karıştı.