Ordu'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Devlet Sahil Yolu Eski Kızılcakese Mahallesi’nde meydana geldi. Kızılcakese Mahallesi istikametinden çıkıp, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Ö. (59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona, Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın (28) yönetimindeki 52 ADV 076 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan Aydın ile araçta bulunan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir’in (17) yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü İbrahim Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.