×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ordu'da kahreden olay! Asker eğlencesinde bayrak salladığı araçtan düşen Buğra'dan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Altınordu#Buğra Akkaya
Orduda kahreden olay Asker eğlencesinde bayrak salladığı araçtan düşen Buğradan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 15:09

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde bayrak salladığı araçtan düşen 22 yaşındaki Buğra Akkaya, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam Altınordu ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile asker eğlencesine katılan Buğra Akkaya, hareket halindeki araçta bayrak salladığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Akkaya, kurtarılamadı. Buğra Akkaya'nın babası Özgür Akkaya'nın da 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akkaya'nın cenazesi, bugün Gölköy ilçesi Merkez TOKİ Konutları'ndaki evinden helallik alınmasının ardından Kuşluvan Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Gözden KaçmasınKörfez’de 72 saat: Diplomasi geride kaldı, kriz derinleşiyor Şimdi ne olacak Daha büyük bir savaş mı geliyorKörfez’de 72 saat: Diplomasi geride kaldı, kriz derinleşiyor! Şimdi ne olacak? Daha büyük bir savaş mı geliyor?Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınCNN Türk canlı yayınına İsrail sansürü: Ekip gözaltına alındıCNN Türk canlı yayınına İsrail sansürü: Ekip gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Altınordu#Buğra Akkaya

BAKMADAN GEÇME!