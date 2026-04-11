Ordu'da kahreden kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı; baba ve kızı hayatını kaybetti

#Ordu Trafik Kazası#Esra Şentürk#Kadem Şentürk
Orduda kahreden kaza Otomobil uçuruma yuvarlandı; baba ve kızı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 22:00

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki baba Kadem Şentürk (55) ve kızı Esra Şentürk (25) öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi Danışman mevkisinde meydana geldi. Esra Şentürk'ün kontrolünü kaybettiği 52 AGZ 997 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü ile babası Kadem Şentürk’ün (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Orduda kahreden kaza Otomobil uçuruma yuvarlandı; baba ve kızı hayatını kaybetti

Araçtan yaralı çıkarılan Nazan Koç ise, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Esra Şentürk’ün ise Ordu’nun Aybastı ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. Hayatını kaybeden baba ve kızının cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Orduda kahreden kaza Otomobil uçuruma yuvarlandı; baba ve kızı hayatını kaybetti

#Ordu Trafik Kazası#Esra Şentürk#Kadem Şentürk

