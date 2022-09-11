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Ordu’da iki kardeş birer saat arayla vefat etti

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#Ordu#Sağlık#Cenaze
Ordu’da iki kardeş birer saat arayla vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 15:16

Ordu’nun Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı olan iki kardeşi birer saat arayla hayatını kaybetti. Kardeşler, düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

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Altınordu ilçesinde yaşayan ve kronik rahatsızlıklarını 78 yaşındaki Sami Özdemir dün evinde, kentteki özel bir hastanede tedavi gören 60 yaşındaki kardeşi Muzaffer Özdemir ise bir saat sonra hastanede hayatını kaybetti. İki kardeşin bir saatlik arayla vefat etmesi ailesinin üzüntüsünü ikiye katladı.

Vefat eden Özdemir kardeşler için Ulubey ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş ilçeye bağlı Yeni Mahalle’deki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu’da iki kardeş birer saat arayla vefat etti

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#Ordu#Sağlık#Cenaze

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