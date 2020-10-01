Ordu'da ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilde uyguladığı tarım projelerinin meyvelerini almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Örtü Altı Yetiştiriciliği projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yeni gelir kapısı açtı. Proje kapsamında Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa, Ünye, Kumru ve İkizce ilçelerindeki fide dağıtımının yapıldığı 40 adet serada, yaz sezonu ürünlerinin hasadı sona erdi. Seralarda üretilen, domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye gibi sebzelerden yaklaşık 150 tonluk üretim gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üretilen bazı ürünlerin belediye olarak üreticilerden satın alındığını açıkladı. Satın alınan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını belirten Başkan Güler, Sözleşmeli Tarım Modeli ile üreticilere Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız organizasyonuyla sertifikalı domates fidesi dağıtılıp, fide fiyatı kadar domates alınarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ile iş birliği ile ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıldı. İlimizdeki sera yapılarının artırılmasıyla sözleşmeli tarım konusunda da önemli bir alt yapı oluşmuş olacak dedi.



Güler, söz konusu seralarda şimdi ise kışlık sebze ve süs bitkisi hazırlıklarının yapıldığını ve üreticilere destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.





