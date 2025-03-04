Ordu'da heyelan; o anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:
Heyelan, saat 16.00 sıralarında Kabataş ilçesine bağlı Sayacatürk mevkisindeki Çatalpınar- Aybastı bağlantı yolunda meydana geldi. Heyelanla birlikte büyük kaya parçalarının yola düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı. Bölgede ulaşım tamamen dururken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ulaşıma kapanan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı. Sürücüler ise bölgede bulunan alternatif yollara yöneldi.
Öte yandan, heyelan anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.