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Ordu'da heyelan nedeniyle mahallesine ulaşım kapandı, ölümü göze alıp dereden geçti

#Ordu#Sel#Heyelan

Ordu’da dün gece saatlerinde başlayan sonucu, Perşembe ilçesine bağlı Yarlı Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan beton köprü yıkıldı. Mahallede oturan bir vatandaş çizmelerini çıkartıp heyelanlı alandan karşıya geçti.

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Dün gece saatlerinde Ordu genelinde başlayan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde şiddetini arttırdı. Perşembe ilçesinde de etkili olan sağanak sonucu Yarlı Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toplamda 4 ev hasar alırken, mahallenin Samsun-Ordu yolu üzerinden girişinde bulunan beton köprü yıkıldı.

Ekiplerin alanda mücadelesi devam ederken, mahallede bulunan evine gitmek isteyen Mehmet Dursun, yıkılan köprüyü görünce şaşırdı. Dursun, “Eve bir şekilde gitmeye çalışacağım. Bu Allah’ın vermiş olduğu bir afet. Ben şu an burayı gördüm, başka noktalarda da hasar varmış. Durum bu şekilde, köyün ulaşımı tamamen kapalı. İnşallah bu sorunlar hızlı bir şekilde çözülür. Biz de fındık hasat sezonu öncesi rahata kavuşuruz” dedi.

Evine gitmek için farklı bir yolu olmadığını ifade eden Mehmet Dursun, dere yatağına inerek, çizmelerini çıkarttı, sonrasında ise sel suları ile şiddetini arttıran dereden karşıya geçti.

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#Ordu#Sel#Heyelan

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