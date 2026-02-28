Ordu'da heyelan: Evler yıkıldı, yol çöktü! Bölgeye giriş çıkış kapandı

Haberin Devamı

Bölgede 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından sabaha karşı oluşan heyelanda mahalleye ulaşımı sağlayan yol tamamen çöktü ve bölgeye giriş-çıkış kapandı. Heyelanın etkisiyle 2 ev ve 1 halı saha yıkılırken, 1 ev yan yattı. Ayrıca bazı evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Daha önceden de heyelanların yaşandığı ve 4 evde tahliye kararı bulunan noktada Ordu Valisi Muammer Erol, beraberindeki heyet ile birlikte heyelan noktasına giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede bulunan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri heyelanın meydana geldiği alanda inceleme başlattı. Heyelanın büyüme riskine karşı çevrede güvenlik çemberi oluşturulurken, ulaşımın sağlandığı yolun tamamen çöktüğü belirlendi.

Haberin Devamı

Ordu Valisi Muammer Erol heyelan bölgesinde yaptığı açıklamada, "Heyelan burada beklenmeyen bir şey değildi. AFAD'ın da bu bölgeyle ilgili önceden tespitleri vardı. Hak sahibi yerlerindeki vatandaşların müracaatı olmuştu. Çok sürpriz bir durum değildi sonuçta burada heyelan bölgesi olduğu için bu toprak kaymasını bekliyorduk. Sevindiğimiz taraf ise çok şükür can kaybının bu yaşanan heyelanda olmamasıdır. Maalesef heyelan kitlesi dönüm olarak çok büyüktür. Maalesef kitle ile birlikte toprak kayması meydana geldi yaşanan süreçte ise evler zarar gördü. Bölgemizde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede toprak kayması meydana geldi fakat genel olarak buradaki kadar hasar oluşturmadı. Yaşanan bu sağanak yaş sonrasında Ünye ilçemizde de ciddi anlamda bir toprak kayması meydana gelmişti bu tür durumlarda vatandaşların çok dikkatli olması gerekir" dedi.

"Korkum ve endişe bölgemiz adına çok aşırı yağan yağmur neticesinde toprak suya doydu ve bu nedenle toprak kaymalarının bölgemizde artacağı endişesini yaşıyoruz" diyen Vali Erol, "Vatandaşlarımızdan isteğim bu zamanlarda özellikle dere yatağının önlerine kapatacak bir hamlelerde bulunmaları ve bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Ayrıca bölgemizde kar yağışı nedeniyle ciddi anlamda bin metre üzerinde iki metreye bulan kar kütlesi ola yerlerimiz var. Hızlı bir erime olursa kar kütlesinin maalesef dere yatakları daha da coşacaktır bu anlamda da toprak kaymaları daha da fazlalaşacaktır" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"ÖNCEDEN 6 HANEDE TAHLİYE KARARI VARDI"

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Son 3-4 gündür daha önce de heyelan olan bölgede hareketlenme vardı. Akşam ekiplerin aldığı önlem ile birlikte yolu kapatmıştık. Gece geç saatlerde hareketlilik en yüksek seviyeye ulaştı ve toplamda 6 tane hanenin 4 tanesinin daha önce zaten afet kapsamında tahliye kararları vardı. Şimdi 2 tane daha evimizde daha hasar görünüyor. İnşallah gerekli çalışmalar tamamlanacak" ifadelerine yer verdi.

"ZARARIM BÜYÜK"

Bölgede evi zarar gören Abdulkadir Yirmibeşoğlu, "Burası köy hayatı diye burada kalıyordum, dün akşam Fatsa ilçesine gittim, teravih sonrası buraya geldim. Burada gece saatlerinde bir ses duydum, sıkıntı olduğunu anladım ve ayrılıp geri Fatsa'ya döndüm. Burada 5 yıldan bu yana sıkıntı vardı. Benim evim, ahırım, arılarım gitti, çok zararım var. Bakıp ağlayasım geliyor, bu göz göre göre gelen bir felaket" diye konuştu.