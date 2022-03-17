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Ordu’da heyelan: 3 bina tahliye edildi

#Ordu#Kumru#Heyelan

Ordu’nun Kumru ilçesinde kar ve yağmur suları nedeniyle rögarın taşması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda bir sitenin perde duvarı yıkılırken, ev ile bir iş yerinde hasar oluştu. Çevrede riskli 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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İlçeye bağlı Samur Mahallesi'nde akşam saatlerinde 9 katlı 3 bloğun bulunduğu Kınalı Kent Sitesi önünde bulunan rögar taştı, heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası sitenin perde duvarı yıkıldı.

Toprak ve suların ulaştığı sitenin aşağısındaki bir ve iş yerinde hasar oluştu. İhbarla bölgeye gelen AFAD ve belediye ekipleri, önlem alıp, heyelan bölgesini güvenlik şeridiyle çevirdi.

Ekipler, bölgede temizlik çalışması başlattı.

Heyelan nedeniyle risk oluşturan 3 binada yaşayan 12 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

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#Ordu#Kumru#Heyelan

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