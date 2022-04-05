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Ordu'da heyelan: 13 ev tahliye edildi

#Ordu#Heyelan#AFAD
Orduda heyelan: 13 ev tahliye edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 13 ev tahliye edildi. Olay yerine gelen Ünye kaymakamı Ayhan Işık can kaybının olmadığını açıkladı.

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Ünye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde toprakta yaşanan gevşemeler nedeniyle heyelanlar meydana geldi.

İlçeye bağlı Sarıhalil Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle birçok yapıda hasar oluşurken tarım arazilerinde de yarıklar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hasar gören 13 ev için boşaltılma kararı verildi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRİCİ"

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ile Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, heyelan yaşanan mahalleye giderek incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı İdris Çakırdan bilgi alan Başkan Hüseyin Tavlı, "Devletimizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Işık ayrıca "Gereken ihtiyaçlara çözüm olmak için istişarede bulunduk. Sarıhalil Mahallemizde meydana gelen heyelan tabi ki hemşerilerimizi olduğu gibi bizi de üzdü. Ancak herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici bir durumdur. Bu nedenle tekrar mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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#Ordu#Heyelan#AFAD

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