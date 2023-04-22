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Ordu'da hastaneye giderken trafik kazası geçiren çift, hayatını kaybetti

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#Ordu#Trafik#Kaza
Orduda hastaneye giderken trafik kazası geçiren çift, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 11:06

ORDU'nun Fatsa ilçesinde istinat duvarına çarpan hafif ticari araçtaki Sani Erkek (67) ile eşi Gülizar Erkek (67) yaşamını yitirdi. Sani Erkek’in, rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yaptığı belirtildi.

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Kaza, dün akşam Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Evde rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek için yola çıkan Sani Erkek’in kontrolünü kaybettiği 34 HB 5276 plakalı hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sani Erkek'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülizar Erkek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

Orduda hastaneye giderken trafik kazası geçiren çift, hayatını kaybetti

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#Ordu#Trafik#Kaza

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