Ordu'da görevi sırasında motosiklet çarpan jandarma astsubay Mehmet Fatih Çangır şehit oldu

Haberin Devamı

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Turnasuyu Jandarma trafik kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, görev sırasında motosiklet çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çangır'ı çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Çangır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Fatih Çangır'ın, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 ay önce Ordu'ya atanıp görevine başladığı öğrenildi. Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ise hastanede tedaviye alındı. (DHA)