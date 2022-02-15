Ordu'da galeriden cip çalan çocuklar yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalarRus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalar#Rusya
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiyeye geliyorİsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor#Dünya
Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber: Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimSağlık çalışanlarını sevindirecek haber: 'Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim'#AK Parti
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik Faturaları
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
Canlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladımCanlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladım!#Yaşar Alptekin
50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım!#Naomi Campbell
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
HABERLERGündem Haberleri

Ordu'da galeriden cip çalan çocuklar yakalandı

#Ordu#Otomobil#Galeri
Orduda galeriden cip çalan çocuklar yakalandı

ORDU'da daha önce araç hırsızlığından cezaevine girip, tahliye edilen 3 çocuktan S.Ö. (13) ile A.Y. (14), dün de bir galeriden cip çaldı. Araç, Fatsa'da terk edilmiş olarak bulunurken, 2 çocuk da ilçe merkezinde yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Altınordu ilçesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ö. ve A.Y., Atakan ve Engin Enginyurt kardeşlerin sahibi olduğu oto galerinin arka tarafındaki pencereyi açıp, içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran çocuklar, daha sonra park halindeki 2 cipin anahtarını alıp dışarı çıktı. Çocuklar, ciplerden birini alıp gezmeye başladı. Bir süre sonra lastik patlayınca cipi, galerinin arka sokağına bırakan çocuklar geri döndü. S.Ö. ve A.Y., bu kez de yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan diğer cipi alarak kaçtı. Atakan Enginyur, sabah geldiğinde iş yerinin arkasındaki camın açık olduğunu görünce araçları kontrol etti. Enginyurt, araçlardan ikisinin olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden cipleri S.Ö. ve A.Y.’nin çaldığını tespit etti. Çevrede arama yapan ekipler, lastiği patlayan diğer cipi arka sokakta buldu.

Haberin Devamı

O ANLAR KAMERADA

Çocukların araçları çaldıkları anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Mavi renkli cipin kapılarını açıp bir süre içinde oturan çocukların, daha sonra yanındaki aracı alıp uzaklaştığı, bir süre sonra geri dönüp diğerini çaldıkları görüldü. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsüne göre de devriye gezen polis aracını gören çocuklar, galerideki diğer araçların arkasına saklanıyor. Bu arada çocukların Ordu'da 28 Kasım 2021'de Bekir Eren ve Cem Uygun'a ait oto galeriden çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. ve A.Y. olduğu ortaya çıktı. 2 çocuk, 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, iş yeri sahipleri şikayetini geri alınca tahliye edildi.

Orduda galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
YAKITI BİTMİŞ

Soruşturmasını sürdüren polis ekipleri, galeriden çalınan cipin Fatsa ilçesinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, cipi ilçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki arazide terk edilmiş halde buldu. Araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmazken, şüpheli 2 çocuk ise ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan çocuklar, ifade için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Araç hırsızlığından biçok suç kaydı bulunan çocukların, yakıt bitince aracı terk ettikleri belirtildi. Çocuklar, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Tahliye edilmişlerdi; çocuklar bu kez de galeriden cip çaldı
daha fazla video içinTahliye edilmişlerdi; çocuklar bu kez de galeriden cip çaldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Otomobil#Galeri

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron