MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrdu'da fındık hasadı erken başladı
GeriGündem Ordu'da fındık hasadı erken başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 18:36,Son Güncelleme:

Ordu'da fındık hasadı erken başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ordu'da fındık hasadı erken başladı
Abone Olgoogle-news

KARADENİZ'de, 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasadı öncesi Ordu'nun sahil kesimlerinde bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.

Karadeniz'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadı için üreticiler, erkenden bahçeye girmeye başladı. Bölgede fındığın olgunlaşmasıyla sahil kesimlerinde bazı üreticiler, bahçelerde ürünün hasadına başladı. Sahil kesimlerinde bulunan mahallerdeki bahçeye giren kimi üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tuttu.

'FINDIK FİYATLARI MEMNUN ETTİ'

Fındık üreticisi Hayati Candan, bölgede fındıkların olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte açıklanan hasat tarihinden önce bahçeye girdiklerini söyledi. Fındık fiyatının bu yıl kendilerini memnun ettiğini kaydeden Candan, "Bu sene çok şükür açıklanan fiyat halkımızı memnun etti. Bizler de üretici olarak memnunuz. Liderlerimiz üreticilerinin yanında oldu. Bu sene gerçekten üreticilerin sesi duyuldu ve bizler için de çifte bayram oldu. Virüs nedeniyle sosyal mesafeyi dikkate alarak hasat yapacağız. İnşallah önümüzdeki sezonları daha rahat geçireceğiz” dedi. 

Orduda fındık hasadı erken başladı


'HERKES FINDIĞINA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDA'

Cevdet Demir ise fındık toplanmadan önce fındık fiyatının açıklanmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz yıllarda böyle uygulamalar yoktu. İşçi ve diğer masraflar ne olacak bilemiyorduk. Herkes tereddüt içerisindeydi. Şimdi hasat başlamadan fiyat açıklandı. Şu an herkes fındığına sahip çıkmak zorunda. Üretici bayram ediyor ama sosyal mesafeyi de korumak zorundayız. İnşallah fındık fiyatı değişmez ve kimilerinin elinde oyuncak olmaz” diye konuştu.

Öte yandan bahçelerde fındık toplayan işçiler, fındık toplamanın zor olmadığını, sadece hava sıcaklıklarının kendilerini etkilediğini kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle