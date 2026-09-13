Ordu'da fındık dönüşü acı kaza: Bahçeye yuvarlanan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Gölköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fındık hasadından dönen Döndü Yar dengesini kaybederek yaklaşık 6 metreden bahçeye düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
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Olay, dün akşam, Gölköy ilçesiAhmetli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; fındık hasadının ardından evine dönmek üzere yola çıkan Döndü Yar, ayağının kayması sonucu yaklaşık 6 metreden bahçeye yuvarlandı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yaralanan Yar, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Döndü Yar’ın cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.