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Ordu'da fındık dönüşü acı kaza: Bahçeye yuvarlanan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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#Fındık Kazası#Ahmetli Mahallesi#Gölköy İlçesi
Orduda fındık dönüşü acı kaza: Bahçeye yuvarlanan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 12:56

Gölköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fındık hasadından dönen Döndü Yar dengesini kaybederek yaklaşık 6 metreden bahçeye düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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Olay, dün akşam, Gölköy ilçesi Ahmetli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; fındık hasadının ardından evine dönmek üzere yola çıkan Döndü Yar, ayağının kayması sonucu yaklaşık 6 metreden bahçeye yuvarlandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yaralanan Yar, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Döndü Yar’ın cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Fındık Kazası#Ahmetli Mahallesi#Gölköy İlçesi

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