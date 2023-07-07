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Ordu'da feci kaza! Otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı:

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#Ordu#Trafik#Kaza
Orduda feci kaza Otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı:
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 13:10

Ordu’da otomobilin kaldırıma çıkarak çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Ardahan K.'nin (19) kullandığı 52 ADV 406 plakalı otomobil, iddiaya göre sağa dönüşte kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen Suriye uyruklu Hasan Adem'e (47) çarptı. Savrulan araç, ardından park halindeki 52 AK 489 plakalı kamyonete, ardından kaldırımdaki Buse Koyun'a (25) ve bir mağazanın önündeki mobilyalara çarparak durdu. Kazada Hasan Adem ile Buse Koyun yaralandı. Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Adem’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ardahan K.’nin Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. (DHA)

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#Ordu#Trafik#Kaza

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