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Ordu'da feci kaza! Dekanları taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

#Ordu#Trafik Kazası#Dekan

Ordu'da, 'İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'na katılan öğretim görevlilerini taşıyan midibüs, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 kişi ise yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gölköy ilçesi Gölköy-Ulugöl kara yolu Cihadiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ordu Üniversitesi tarafından dün düzenlenen '27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı' kapsamında kültür ve turizm gezisine de katılan dekan, öğretim görevlileri ve ailelerini taşıyan 52 DA 835 plakalı midibüs, virajda kontrolden çıkarak devrildi. 

Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 25 yolcudan 19'u yaralandı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz ise yaşamını yitirdi.

Orduda feci kaza Dekanları taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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