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Ordu'da eski eş dehşeti! Ağır yaralandı... 'Saçı kömür gibi olmuştu'

#Ordu #Şiddet#Polis

ORDU’nun Fatsa ilçesinde Erkan Emiroğlu (38), evine gittiği boşandığı Elvan Sözkesen'in (38) üzerine, kapı önünde yanıcı madde jel döküp ateşe verdi. Komşularının su taşıyarak müdahale ettiği Sözkesen, ağır yaralandı.

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Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi’nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, bir süre önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen'in yaşadığı siteye giderek, 7’nci kattaki evinin ziline bastı. Kapıyı açan olmayınca Emiroğlu, Sözkesen’i beklemeye başladı. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen Elvan Sözkesen, oturduğu dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Emiroğlu, elindeki yanıcı madde olan jeli, eşinin üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'in çığlıklarını duyan komşuları, yardıma koştu. Bidonlarla su taşıyarak Sözkesen'in üzerindeki alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Olay sonrası kaçan Erkan Emiroğlu, polisin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı.

Orduda eski eş dehşeti Ağır yaralandı... Saçı kömür gibi olmuştu

Elvan Sözkesen’in geçen günlerde Erkan Emiroğlu kendisini tehdit edince adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Bu arada Erkan Emiroğlu ile Elvan Sözkesen’in binaya girip çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

‘SAÇI KÖMÜR GİBİ OLMUŞTU’

Elvan Sözkesen’in komşusu Yasemin Düzgüney, “Ben bağırma seslerini duydum. Kapıya çıktım ne oluyor diye. Sonra yukarıya baktım bir ateş yansıması var. Ne oluyor diye seslendim. Baktım orada kadın yanıyor. Kadın yanıyor, su getirsenize dediler. Ben koştum eve leğenle su aldım. Kadının üzerine döktüm. Yeterli olmadı. Kapı benim peşimden açık olunca eve girdi. Direk onu duşa soktuk. Üzerindekiler baya yanmıştı. Saçı kömür gibi olmuştu. Sonra su döktük. Üzerinde kıyafetleri yapışmıştı. Ben makasla kestim. Çıkardık üstünden. Sana ne oldu dedim. ‘Beni eski eşim yaktı’ dedi.

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#Ordu#Şiddet#Polis

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