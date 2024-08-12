Ordu’da erken Bizans mozaiği

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ordu’daki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı’nda in-situ zemin mozayiğine ulaşıldı. Ordu Müzesi Müdürlüğümüzün başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

MİLATTAN SONRA 5 İLE 6’NCI YÜZYILA AİT

Bakanlıktan yapıla n açıklamaya göre; Doç. Dr. Seçkin Evcim’in bilimsel sorumluluğundaki kazıda bulunan eser, üslup ve biçim dikkate alındığında, milattan sonra 5 ile 6’ncı yüzyıl arasına tarihlendiriliyor. Mozaikteki geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor. Ayrıca genellikle bordürlerde tercih edilen kıvrımlı akantusun doğayı yansıtan meyve motifleri ve hayvan figürleriyle işlendiği görülüyor.