×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ordu’da eğitime kar engeli

Güncelleme Tarihi:

#Ordu Kar Tatili#Ordu#Hava Durumu
Ordu’da eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 20:53

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 4 ilçede ise kısmen eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Haberin Devamı

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Akkuş ile Aybastı ilçelerinin tamamında, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde ise kısmen eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; Kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında; 16 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir” ifadelerine yer verildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu Kar Tatili#Ordu#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!